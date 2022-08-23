Власти Свердловской области начнут рассматривать проект строительства биатлонного комплекса имени Шипулина не раньше 2023 года

Теги Антон Шипулин ТАСС Биатлон

Власти Свердловской области начнут рассматривать проект строительства многофункционального биатлонного комплекса имени Антона Шипулина в Екатеринбурге не раньше 2023 года.

Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

«Я знаю, что мы получили положительное заключение экспертизы.

Думаю, после проведения Международных летних университетских игр, решения спортивных вопросов в 2023 году мы будем рассматривать этот проект, он очень интересный», – сказал Рапопорт.

Министр уточнил, что проект могут начать рассматривать и после 2023 года.

Комплекс будет включать в себя более 10 спортивных площадок, в том числе лыжно-биатлонную арену.

Антон Шипулин: «Строительство биатлонного комплекса в Екатеринбурге начнется с 2023 года. Уже обсудили с губернатором, скорее всего, это факт»

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