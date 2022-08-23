Власти Свердловской области начнут рассматривать проект строительства биатлонного комплекса имени Шипулина не раньше 2023 года

Власти Свердловской области начнут рассматривать проект строительства многофункционального биатлонного комплекса имени Антона Шипулина в Екатеринбурге не раньше 2023 года.
Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.
«Я знаю, что мы получили положительное заключение экспертизы.
Думаю, после проведения Международных летних университетских игр, решения спортивных вопросов в 2023 году мы будем рассматривать этот проект, он очень интересный», – сказал Рапопорт.
Министр уточнил, что проект могут начать рассматривать и после 2023 года.
Комплекс будет включать в себя более 10 спортивных площадок, в том числе лыжно-биатлонную арену.
Антон Шипулин: «Строительство биатлонного комплекса в Екатеринбурге начнется с 2023 года. Уже обсудили с губернатором, скорее всего, это факт»