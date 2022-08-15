Спортивный директор ФГР: «Пляжный гандбол может украсить Олимпийские игры. Есть в планах ввести его в Лос-Анджелесе-2028 в качестве показательного вида»

Спортивный директор Федерации гандбола России (ФГР) Дмитрий Бочарников высказался о перспективах включения пляжного гандбола в олимпийскую программу.

– Можем ли мы тогда рассчитывать, что пляжный гандбол сможет оформиться как самостоятельная дисциплина и игроки будут посвящать всю свою карьеру именно пляжке?

– Я здесь вижу только один выход: спорт должен стать олимпийским. На сегодняшний день как отдельный вид спорта пляжный гандбол не сформирован.

Это дисциплина, подвид классического гандбола. Хотя я очень люблю пляжный гандбол, много ездил на соревнования... Только у игроков идет выбор, либо провести отпуск с семьей, либо играть пляжный сезон.

– Есть перспективы у пляжного гандбола стать олимпийской дисциплиной?

– Такая работа ведется. Мне хочется верить, что перспективы есть. Проводятся чемпионаты мира и Европы. Есть в планах к 2028 году ввести его [на Олимпиаде] в Лос-Анджелесе в качестве хотя бы показательного вида.

Обсуждают перспективы пляжного гандбола давно, но только недавно появились реальные подвижки по этому вопросу. Пляжный гандбол может украсить Олимпийские игры, – сказал Бочарников.