Александр Гусятников: «При желании Яковлев сможет вновь выступать под флагом нашей страны. Не исключаю, что на Играх-2028 в Лос-Анджелесе увидим его с триколором»

Заслуженный тренер и бывший президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Александр Гусятников отреагировал на переход россиянина Михаила Яковлева в сборную Израиля.

«Михаил очень талантлив. Об этом можно судить хотя бы по высказываниям спринтеров из Нидерландов: они сильно опасаются его, ждут от него серьёзной конкуренции в будущем. Об этом они заговорили в прошлом году, когда он только появился на чемпионате мира, а потом в Лиге чемпионов по велотреку.

Есть разные мнения по поводу смены гражданства, некоторые достаточно жесткие, но я их не разделяю. Спортивная жизнь очень короткая, у некоторых бывает один-два сезона. В велогонках, конечно, есть долгожители, особенно в шоссейных. Но для спринтера пропустить Олимпиаду очень чувствительно. Вполне возможно, что это была бы единственная возможность для Яковлева. А так у него будет шанс. Поэтому я не судил бы Михаила строго», – сказал Гусятников.

Специалист не исключил, что Яковлев может вернуться в российскую команду после Олимпиады-2024 в Париже.

«У него же остается российский паспорт, и при желании он сможет вновь выступать под флагом нашей страны. Не исключаю, что на Играх в Лос-Анджелесе мы увидим его с триколором», – добавил Гусятников.

Призер чемпионата мира по велотреку Михаил Яковлев переходит в сборную Израиля. Он уже получил израильский паспорт