Сергей Шубенков: «Мне очень повезло, что я дофига чего успел выиграть, но есть очевидный гештальт с олимпийской медалью, который хочется закрыть»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков высказался о возможном недопуске России на Олимпиаду-2024 в Париже.

– Олимпиада в Париже уже через два года. Верите, что нашу сборную допустят?

– Надежда умирает последней. Настроен оптимистично, надеюсь и жду, что мы сможем выступить на Олимпийских играх 2024 года. Но думаю, что все зависит от высшего руководства страны, от СВО. Как только все закончится, тогда и начнутся другие разговоры о российских спортсменах.

– Если Париж пропустим, готовы выступить на Олимпиаде в 2028 году?

– А вот на такой вопрос не буду отвечать. Пока рано об этом думать. Конечно, по-прежнему мечтаю выиграть олимпийскую медаль. Я еще не набегался, не наелся, не пресытился своими спортивными достижениями.

Мне очень повезло, что я дофига чего успел выиграть. Мои нынешние достижения очень греют душу, но есть еще очевидный гештальт с олимпийской медалью, который хочется закрыть, – сказал Шубенков.

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