Сергей Шишкарев: «Норвежцы очень много себе позволяют, хотя я понимаю почему – в них сидит обида за два проигранных полуфинала на Олимпиадах»

Глава федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался о предупреждении от IHF в адрес главы федерации гандбола Норвегии Каре Лио.

Ранее Лио несколько раз призывал исключить Россию из Международной (IHF) и Европейской (EHF) федераций гандбола, а также предлагал расторгнуть контракты с российскими спонсорами.

посчитала действия норвежского чиновника нарушением кодекса этики и вынесла ему предупреждение.

«Это наша очевидная победа, я благодарен международной федерации за объективность. У нас не было жажды крови, мы просто хотели установить истину.

Его заявления подрывали мою деловую репутацию, оскорбляли меня и весь российский спорт, звучали абсолютно неоправданные и безосновательные обвинения. В итоге его признали виновным, его объяснения не были приняты комиссией по этике.

Норвежцы очень много себе позволяют, хотя я понимаю почему – в них сидит обида за два проигранных полуфинала на Олимпиадах.

В последний раз в Токио они создали такой информационный фон, оказали на нас огромное давление, грозились положить нас на лопатки. А в итоге наши девчонки вышли и хлопнули их», – сказал Шишкарев.

IHF вынесла предупреждение главе Федерации гандбола Норвегии за призывы исключить Россию из организации