IHF вынесла предупреждение главе Федерации гандбола Норвегии за призывы исключить Россию из организации

Комиссия по этике Международной федерации гандбола (IHF) вынесла предупреждение главе Федерации гандбола Норвегии Каре Гейру Лио за неэтичное поведение.

Решение об этом принято после обращения Федерации гандбола России (ФГР). Ранее Лио несколько раз призывал исключить Россию из IHF и Европейской федерации гандбола, а также предлагал расторгнуть контракты с российскими спонсорами.

Комиссия IHF установила, что поведение Лио не соответствует кодексу этики организации.

«Кодекс этики должен гарантировать, что все члены IHF соблюдают и поддерживают этическое поведение в нашем виде спорта. Однако президент Федерации гандбола Норвегии нарушил это правило», – говорится в письме международной федерации, поступившем в ФГР.