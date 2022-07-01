Суд Европейской федерации гандбола оставил в силе отстранение российских клубов и сборных

Суд Европейской федерации гандбола (EHF) отклонил протест Федерации гандбола России ( ) и московского ЦСКА на отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой организации.

Об этом сообщила пресс-служба EHF. Комиссия EHF считает, что на сегодняшний день нет новых фактических оснований, позволяющих отменить решение. Отстранение будет действовать до дальнейшего уведомления.

«Со своей стороны мы планируем обжаловать решение суда EHF. Считаем его политически мотивированным, не основанным на нормах международного спортивного права. Надеемся доказать свою правоту и достичь необходимого результата.

Сколько на это уйдет времени, сказать сложно. На мой взгляд, вынесение решения первой инстанцией уже было необоснованно затянуто», – сказал руководитель юридической службы ФГР Максим Гулевич в комментарии для ТАСС.

EHF отстранила российских спортсменов 28 февраля в связи с ситуацией на Украине.