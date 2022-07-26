Трефилов о девизе Парижа-2024: «Уже говорено-переговорено, что нас на Олимпиаду не пустят. Этот слоган идет как издевательство и легкое помешательство»

Заслуженный тренер России по гандболу поделился мнением о слогане Олимпиады-2024 в Париже.

Соревнования пройдут под девизом «Широко открытые Игры» (Games Wide Open).

«Уже говорено-переговорено, что нас на Олимпиаду не пустят. Этот слоган уже как издевательство идет и легкое помешательство. Уже всех. Шутки закончились. Начинают по полной программе дурковать. Но раз пугают, значит, нужно отвечать. По-другому сказать не могу», – сказал Трефилов.

Он отметил, что не поддержит российских спортсменов, которые решат сменить гражданство.

«Хорошо, нет сейчас выезда за границу, нет соревнований, но, ребята, давайте потерпим пока. Ничего страшного нет. Собрать вещи и уехать сейчас равносильно предательству», – добавил тренер.

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