РУСАДА не планирует предлагать WADA исключить триметазидин, который найден у Валиевой, из списка запрещенных веществ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не планирует предлагать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) исключить препарат триметазидин из списка запрещенных веществ.

«Таких планов нет», – заявила начальник отдела науки РУСАДА Анна Кондакова на семинаре для СМИ.

На Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что в декабрьской пробе фигуристки был обнаружен триметазидин. В отношении спортсменки ведется антидопинговое расследование.

После Игр спортивный врач Эдуард Безуглов и другие авторы написали научную работу о влиянии триметазидина. Они пришли к выводу, что триметазидин не оказывает положительное влияние на физическую работоспособность, восстановление или другие параметры здоровья.

Наши врачи написали статью о препарате, который найден у Валиевой. Вывод: его применение в спорте не имеет смысла