«Осознаю серьезность и идиотизм своих действий». Шведский тренер Виклунд извинился за шутку о бомбе в аэропорту

Шведский тренер по гандболу Понтус Вард Виклунд, арестованный за шутку о бомбе в аэропорту, объяснил свои действия.

«На короткое время я совершенно потерял рассудок и пошутил о том, о чем действительно не следует шутить, особенно в таком месте.

Хочу извиниться перед своей национальной командой, федерацией, персоналом аэропорта и другими людьми, которых это затронуло.

Осознаю серьезность и идиотизм своих действий. Вместе с тем я готов принять возможное наказание, извлечь из этого уроки и двигаться дальше», – сообщается в заявлении Виклунда, которое публикует клуб «Оннередс».

Ранее в сборной Швеции сообщили, что один из тренеров (его имя на тот момент не называлось) был отстранен от работы после инцидента в Копенгагене. Сотрудник аэропорта спросил тренера о содержимом его сумки – тот в шутку ответил о бомбе и был задержан полицией.

Виклунд тренирует сборную Швеции среди девушек до 18 лет. Он отправлялся с командой на чемпионат мира, который проходит в Северной Македонии с 30 июля по 10 августа.

Тренер сборной Швеции по гандболу арестован за шутку о бомбе в аэропорту