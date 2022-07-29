ФБР начало переговоры с адвокатами пострадавших по делу Ларри Нассара. Истцы запросили компенсацию на общую сумму в $1 млрд

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало переговоры с адвокатами пострадавших в рамках дела бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара.

Об этом сообщает Associated Press.

В 2018 году Нассар был приговорен к сроку до 175 лет тюремного заключения после обвинений в сексуальном насилии. Некоторые из пострадавших считают, что еще в 2015-м ФБР в должной мере не отреагировало на информацию о преступных действиях врача.

Ранее стало известно, что истцы, в число которых входят американские гимнастки Симона Байлс, Александра Райсман, Маккайла Мароуни и Мэгги Николс намерены требовать от ФБР компенсацию, общая сумма которой может составить 1 миллиард долларов.

Подробности новых переговоров между сторонами неизвестны.

«ФБР знало, что Ларри Нассар представляет опасность для детей, когда о его жестоком обращении по отношении ко мне впервые стало известно в сентябре 2015-го.

В течение 421 дня они работали с Федерацией гимнастики США и Национальным олимпийским и паралимпийским комитетом, чтобы скрыть эту информацию от общественности, и позволили Нассару продолжать приставать к девушкам и девочкам.

Теперь пришло время привлечь ФБР к ответственности», – ранее заявляла Николс, которую цитирует ABC.