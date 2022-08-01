Четырехкратная чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова погибла в ДТП во Владимире.

Об этом сообщил президент Федерации ушу во Владимирской области Александр Абрамов.

30 июля автомобиль Volkswagen, в котором находилась 24-летняя Степанова, выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус.

Вместе со спортсменкой погибли водитель легкового авто и еще один пассажир. Подруга Степановой выжила и сейчас находится в реанимации.

Среди пассажиров автобуса также есть несколько пострадавших. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.