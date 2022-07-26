«Любое плохо контролируемое событие может запятнать не только имидж Игр, но и имидж Франции». Счетная палата страны сообщила о проблемах с безопасностью на Олимпиаде-2024 в Париже

Счетная палата Франции сообщила о серьезных проблемах с организацией обеспечения безопасности на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Список угроз, нависших над Францией за два года до Игр-2024 в Париже, может отбить желание организовать подобное мероприятие. Риск терактов, в частности, с применением химического оружия или беспилотников, кибератак, стихийных бедствий, несчастных случаев, неопределенность эпидемиологической ситуации, аномальная жара... Или даже возможные протесты перед турниром, из которого народ будет по большей части исключен», – пишет французское издание Libération, в распоряжении которого есть промежуточный отчет Счетной палаты.

В документе отмечается, что необходимо ускорить темпы решения «серьезной проблемы с безопасностью», которую представляют «разнообразные угрозы». Счетная палата предупреждает, что «любое плохо контролируемое событие, происходящее в период проведения Олимпиады, ставящее под угрозу безопасность граждан и зрителей, [может] запятнать не только имидж Игр, но и имидж Франции на международной арене».

По данным Счетной палаты, предполагаемые расходы на безопасность во время проведения Олимпиады, включая церемонию открытия и эстафету олимпийского огня, все еще «точно не известны».

По оценкам учреждения, для обеспечения безопасности на Играх необходимо задействовать от 22 до 33 тысяч силовиков в день. Эта цифра превышает возможности не только столичного региона, но и всей страны.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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