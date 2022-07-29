Погибла японская триатлонистка Цудой Миядзаки. Во время тренировки ее сбил автомобиль

Японская триатлонистка Цудой Миядзаки погибла во французском Орлеане.

Как сообщил Международный союз триатлонистов (World Triathlon), 25-летнюю спортсменку сбил автомобиль. Сама она в этот момент проводила велотренировку.

Миядзаки – чемпионка Японии-2019 в возрастной категории до 23 лет. На прошлой неделе она соревновалась на этапе Кубка мира в испанском Понтеведра.

«World Triathlon и Японский союз триатлонистов выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям, тренерам и партнерам по команде Миядзаки. Мысли всей семьи триатлонистов с вами в эти тяжелые времена», – говорится в заявлении World Triathlon.