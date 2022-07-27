Вандалы сломали статую Шарлотте Каллы в родной деревне лыжницы

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В Швеции вандалы сломали статую трехкратной олимпийской чемпионки Шарлотте Каллы. 

Скульптура была установлена в родной деревне спортсменки Тарендо в 2010 году. За все годы она ни разу не подвергалась атакам. 

«Не могу себе представить, чтобы кому-то не нравилась Шарлотте Калла, любимая во всем лыжном мире.

Кроме того, они намеренно сломали медные палочки, которые она держала в руках», – рассказал житель деревни Ян-Эрик Бломквист.

Муниципалитет уже обратился к скульптору, создавшему статую, за помощью в восстановлении. 

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