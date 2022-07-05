Спортивный директор «Крима» о безопасности Дмитриевой в Словении: «У нас никогда не было проблем с иностранными игроками, они чувствовали себя очень хорошо в нашей стране»

Спортивный директор «Крима» Дея Иванович заявила, что безопасности россиянки в Словении ничего не угрожает.

«Мы считаем, что Дарья является одним из лучших игроков мира. У нас никогда не было проблем с иностранными игроками в Словении, все они чувствовали себя очень хорошо в нашем городе и стране. Спорт – это инструмент честной игры и уважения.

Мы обеспечим отличные условия для Дарьи, как и для всех наших игроков», – сказала Иванович.

Олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева перейдет на правах аренды в словенский «Крим»