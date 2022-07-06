Евгений Трефилов: «На Олимпиаду-2024 нас 100% не пустят. Ситуацию может изменить только нечто неординарное. Но что должно произойти, нам великие политики не говорят»

Заслуженный тренер России по гандболу считает, что российскую команду не допустят к участию в Олимпаде-2024 в .

«Я со многим сейчас спорю, правильно или неправильно поступили (о политической ситуации – Sports.ru). Но ребят, хорошо, вспомните себя молодыми. Вы на танцы ходили? Ходили. И когда вы с них уходили, помните, у выхода вас обычно ждала группа ребят с другого района? Для чего она собиралась? Конечно, дать в морду, подраться, помахаться. И если сейчас тысячи человек собрали с дубинками и танками, то для чего? Подумайте. Нас хотят рвануть и разодрать – я уверен на 150%.

Поэтому если говорить о предстоящей , то нам на нее не стоит рассчитывать. Очень жестко в отношении нас высказался . Если бы они хотели найти компромисс, то нашли бы. Сейчас пошла заруба по принципу «пан или пропал».

Нас не пустят – 100%, тем более что до Олимпиады осталось фактически полтора года. Ситуацию может изменить только нечто неординарное. Но что должно произойти, нам великие политики не говорят, все говорят с оговорками – и американцы, и наши, и Европа.

Все происходит по указке, тут даже к бабушке не ходи. Они только кичатся своей свободой, но я тут недавно узнал, что любой канцлер Германии должен быть утвержден США, мне от этого чуть плохо не стало. Вон говорят про Ангелу Меркель, но без ее утверждения вашингтонским обкомом тоже не обошлось», – сказал Трефилов.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности