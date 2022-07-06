Посольство РФ в США об отстранении спортсменов: «Действия коллективного Запада – очередной пример нечестной конкуренции и часть нелепой кампании по отмене России»

Посольство России в США выступило с заявлением по поводу предложения 35 стран усилить санкции в отношении российского спорта из-за ситуации на Украине.

«Обратили внимание на очередной русофобский выпад со стороны США и их сателлитов, которые не оставляют попыток ограничить российское участие в спортивных мероприятиях. Делается это под надуманным предлогом о якобы нарушении нами международных обязательств и попрании прав человека в контексте специальной военной операции на Украине.

Рассматриваем данный шаг как политизированный и имеющий целью, как здесь выражаются, «сдержать» нашу страну. При этом очевидно, что Украина – лишь повод. Гонения на российских атлетов начались задолго до нынешних событий. Это часть нелепой кампании по «отмене» России.

Действия коллективного Запада – очередной пример нечестной конкуренции с целью лишить российских спортсменов возможности состязаться на равных с соперниками из других государств.

Подчеркиваем, что спорт должен оставаться вне политики. Использование его в качестве инструмента давления и для сведения счетов прямо нарушает базовые принципы олимпийского движения, противоречит духу состязательности и здоровой конкуренции», – говорится в заявлении.

США, Великобритания, Норвегия и еще 32 страны предложили усилить санкции в отношении российского спорта