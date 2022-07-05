Валерия Маслова перешла во французский «Мец»

Российская гандболистка будет выступать за французский «Мец».

Контракт со спортсменкой подписан на год и включает возможность продления.

«Мец» – отличный клуб, хорошо организованный, с прекрасным персоналом, сильными игроками и амбициями. Мне не пришлось долго раздумывать над приглашением.

Игроков в этом клубе уважают, ценят и понимают. Здесь гандболистки прибавляют в мастерстве. Рада, что смогу играть в «Меце» в следующем сезоне, и надеюсь, что он не будет единственным», – сказала Маслова.

Прошлый сезон гандболистка начала в черногорской «Будучности», а завершила в московском ЦСКА.