Евгений Трефилов: «Плохие отношения с МОК начались с нашей дурости, а потом они решили все раскрутить. Им придется как-то отмываться»

Заслуженный тренер РФ по гандболу высказался на тему отношений России и Международного олимпийского комитета (МОК).

«По правде, плохие отношения с МОК начались с нашей дурости, а потом они подумали и решили все раскрутить. Точнее, они не подумали, а им приказали. Не думаю, что МОК сами что-то решали. Они такие же пешки в этой игре, как и все остальные.

То, что МОК придется как-то отмываться, вероятнее всего. Во всю историю ввязались люди, которые ни сном, ни духом. Но в МОК на всю катушку раскрутили ситуацию с нами, даже катушки не хватило. Идиотизм, да и только. Раз так стоит вопрос, давайте все будут в равных условиях.

Некоторые в последнее время оказались равнее нас. В МОК должны пересмотреть какие-то позиции, не знаю в какую сторону, но должны. Нужно садиться за стол, все пересматривать и играть по-честному.

Выкинули наших хоккеистов отовсюду, сразу пропал интерес. Руководители федераций сами должны понимать, что от отстранений нужно уходить.

Я понимаю, что на них тоже давят, идет какая-то слежка. Жизнь подлая немножко в этом отношении.

Еще мы проиграли борьбу в юридическом поле. Ну вот тут было бороться бесполезно! Когда на тебе уже нарисовали обозначения, значит, определили», – сказал Трефилов.