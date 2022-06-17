Вице-премьер Чернышенко: «Механизмы МОК и МПК навсегда себя дискредитировали. Не знаю, как они смогут отмыться»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что механизмы Международного олимпийского (МОК) и паралимпийского комитетов ( ) дискредитировали себя.

«Надо укреплять суверенитет национального спорта, но быть открытым для дружественных стран. Механизмы МОК и МПК навсегда себя дискредитировали. Не знаю, как они смогут отмыться. И сделать справедливой систему международных соревнований.

Мы очень рады, что здесь коллеги из Китая. И есть Восток, ШОС, Африка, БРИКС, друзья из СНГ – у нас запланировано много мероприятий с ними. Надо продвигать свою систему альтернативных соревнований, которую мы выстраиваем на ваших глазах», – сказал Чернышенко.

Говорят, Америка содержит МОК, поэтому Бах выполняет ее указы и легко отстраняет Россию. Так ли это?

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