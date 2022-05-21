Евгений Трефилов избран президентом Федерации гандбола Краснодарского края

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов стал президентом Федерации гандбола Краснодарского края.

Сегодня за его кандидатуру единогласно проголосовало общее собрание организации. В новой должности Трефилов сменит Степана Сидорчука.

«Очень хочу, чтобы наш краснодарский гандбол вернулся на передовые позиции. Работы предстоит очень много. Нам необходимо окончательно решить вопрос об открытии интерната в краевой ДЮСШ, это поможет удержать лучших детей из районов в крае. На данный момент у нас нет механизмов сохранения самых одаренных гандболистов и гандболисток.

Получается, что край, тренеры вкладывают деньги и силы, а ребенка просто уводят из-под носа у СКИФа и «Кубани». Поэтому главная задача моей работы сейчас как президента федерации – развитие гандбола, причем, прежде всего в муниципалитетах, а также ревизия кадров на местах»,– сказал 66-летний специалист.

В период с 1999-го по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й Трефилов возглавлял женскую сборную России по гандболу. Под его руководством команда побеждала на Олимпиаде-2016, а также четырежды выигрывала чемпионаты мира.