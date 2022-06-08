Евгений Трефилов: «Я думаю, что на Олимпиаду в Париже нас не пустят. Сложившуюся ситуацию нужно использовать для развития спорта в стране»

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов считает, что российских спортсменов не допустят к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я думаю, что на Олимпиаду в Париже нас не пустят. Ну, пусть проводят без России. Нам же нужно сосредоточиться на том, чтобы привести в порядок свои дела в спорте.

Повторить то, что было в СССР – я имею в виду отбор спортсменов, которые могут отработать за страну на международной арене в будущем.

Пока этот процесс идет очень плохо. У нас куча спортивных школ, которые не дают вообще никакого результата. Сложившуюся ситуацию нужно использовать для развития спорта в стране.

За период отстранения надо подготовиться так, чтобы вернуться как минимум на том же уровне, а лучше еще сильнее. Будем надеяться, что мы доживем до лучших времен», – сказал Трефилов.