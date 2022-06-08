Трефилов о норвежских лыжниках: «Пусть мир смотрит на этих сопливых астматиков. Они получают разрешения на употребление необходимых лекарств и бегут»

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу резко высказался о норвежских лыжниках.

«Я знаю, что больше всех против России в лыжах выступали норвежцы. Громкие слова говорили. Ну, хорошо, пусть мир смотрит на этих пожизненных сопливых астматиков. Вот конкретно им я не верю, хотя они и лидеры. Потому и могут себе позволить громко говорить.

В лыжных гонках – лошадиные нагрузки. Ни один реальный астматик не выдержит такого напряжения. Но они получают специальные разрешения на употребление необходимых лекарств и бегут. Ну, так только русским нельзя, тебя через пять лет поймают и накажут.

А мы в итоге смотрим на гимнастку, похожую на мужика, только усы прилепить. Она побеждает, а мир аплодирует», – сказал Трефилов.

Россия обвиняет норвежцев в узаконенном допинге (через ТИ) – не только средства от астмы, но и стероиды. Разбираемся, есть ли тут обман