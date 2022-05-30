Вяхирева о том, будет ли продолжать карьеру: «Пока не знаю. Хочется и дальше получать адреналин от гандбола, но как все сложится – увидим»

Теги сборная России жен Анна Вяхирева ТАСС Гандбол

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по гандболу Анна Вяхирева заявила, что еще не приняла решение относительно продолжения спортивной карьеры.

Пока не знаю, ничего на эту тему сказать не могу. Хочется и дальше получать адреналин от гандбола. Но как все сложится – увидим», – сказала Вяхирева. 

«Конечно, хочется играть на топ-уровне, но в этом году у нас осталась возможность показывать его домашней арене, что нам и удалось, ничего страшного», – сказала гандболистка об отстранении сборной России от международных турниров. 

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