Вяхирева о том, будет ли продолжать карьеру: «Пока не знаю. Хочется и дальше получать адреналин от гандбола, но как все сложится – увидим»

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по гандболу заявила, что еще не приняла решение относительно продолжения спортивной карьеры.

Пока не знаю, ничего на эту тему сказать не могу. Хочется и дальше получать адреналин от гандбола. Но как все сложится – увидим», – сказала Вяхирева.

«Конечно, хочется играть на топ-уровне, но в этом году у нас осталась возможность показывать его домашней арене, что нам и удалось, ничего страшного», – сказала гандболистка об отстранении сборной России от международных турниров.