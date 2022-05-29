Вяхирева о победе в чемпионате России: «Кайфанули все – и девчонки, и зрители. Здорово, одновременно и тяжело, но тем еще приятней»

Олимпийская чемпионка Анна Вяхирева поделилась эмоциями от победы в чемпионате России по гандболу.

Вяхирева выступает за команду «Ростов-Дон», которая по итогам двух матчей обыграла московский ЦСКА и стала победителем турнира.

«Было классно, кайфанули все – и девчонки, и зрители. Здорово, но одновременно и тяжело, но тем еще приятней. Я рада, хотя и очень устала.

Я чувствую себя ментально хорошо, а это самое главное. Тренеры помогают держать свою форму, я уже лучше знаю свой организм, и эти знания мне помогают», – отметила Вяхирева.

Чемпионат России (жен). «Ростов-Дон» по сумме двух матчей обыграл ЦСКА в финале, «Звезда» уступила «Ладе-Тольятти» в серии за 3-е место