Анна Вяхирева: «Неприятно, что мы не можем выступать, что международный сезон под вопросом. Но мы ничего не можем поделать с этим»

Олимпийская чемпионка по гандболу высказалась об отстранении сборной России от международных соревнований.

– Как вы реагируете на последние новости об отстранении российских спортсменов?

– Я не слежу за новостями. Очень отстаю сильно. Если только мне что-то рассказывают, тогда я узнаю о новостях.

Конечно, неприятно, что мы не можем выступать, что международный сезон для нашей сборной под вопросом. Это факт. Но мы ничего не можем поделать с этим.

Нам остается только радовать своих зрителей тем, чем можем – как вчера и сегодня на этом турнире («Кубок дружбы» в Москве), – сказала Вяхирева.