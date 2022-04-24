Анна Вяхирева: «Неприятно, что мы не можем выступать, что международный сезон под вопросом. Но мы ничего не можем поделать с этим»

Теги сборная России жен Анна Вяхирева Кубок дружбы Гандбол

Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева высказалась об отстранении сборной России от международных соревнований.

– Как вы реагируете на последние новости об отстранении российских спортсменов?

– Я не слежу за новостями. Очень отстаю сильно. Если только мне что-то рассказывают, тогда я узнаю о новостях.

Конечно, неприятно, что мы не можем выступать, что международный сезон для нашей сборной под вопросом. Это факт. Но мы ничего не можем поделать с этим.

Нам остается только радовать своих зрителей тем, чем можем – как вчера и сегодня на этом турнире («Кубок дружбы» в Москве), – сказала Вяхирева.

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