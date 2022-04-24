Вяхирева о Кубке дружбы: «Максимально положительные эмоции. Очень порадовало, что нам позволили провести этот турнир со зрителями»

Теги сборная России жен Евгений Трефилов сборная Китая жен Анна Вяхирева Кубок дружбы Гандбол

Олимпийская чемпионка Анна Вяхирева прокомментировала проведение в Москве гандбольного турнира с участием женских сборных России, Китая и Беларуси OLIMPBET Кубок дружбы.

Основная сборная России обыграла команду Беларуси в финале, молодежная одолела Китай в матче за бронзу. Китайской командой руководил экс-тренер российских гандболисток Евгений Трефилов.

– Каково было видеть Трефилова во главе китайской команды?

– Забавно! Я видела, как он кричал. Мне было интересно, как они коммуницируют. И не очень поняла как. Видимо, посредством каких-то эмоциональных моментов.

– Как вам игралось за сборную России после перерыва в карьере?

– Максимально положительные эмоции! Обожаю эту атмосферу, обожаю находиться в компании этих девчонок. Получаю только позитив в сборной. Я действительно рада!

Выделю замечательную командную игру нашей сборной в финале этого турнира. Меня очень порадовало, что нам позволили провести этот турнир со зрителями, что мы смогли доставить болельщикам определенные эмоции.

Плюс мы показали качественный гандбол, и это тоже приносит огромное удовольствие, – сказала Вяхирева. 

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