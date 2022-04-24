Вяхирева о Кубке дружбы: «Максимально положительные эмоции. Очень порадовало, что нам позволили провести этот турнир со зрителями»

Олимпийская чемпионка прокомментировала проведение в Москве гандбольного турнира с участием женских сборных России, Китая и Беларуси OLIMPBET Кубок дружбы.

Основная сборная России обыграла команду Беларуси в финале, молодежная одолела Китай в матче за бронзу. Китайской командой руководил экс-тренер российских гандболисток .

– Каково было видеть Трефилова во главе китайской команды?

– Забавно! Я видела, как он кричал. Мне было интересно, как они коммуницируют. И не очень поняла как. Видимо, посредством каких-то эмоциональных моментов.

– Как вам игралось за сборную России после перерыва в карьере?

– Максимально положительные эмоции! Обожаю эту атмосферу, обожаю находиться в компании этих девчонок. Получаю только позитив в сборной. Я действительно рада!

Выделю замечательную командную игру нашей сборной в финале этого турнира. Меня очень порадовало, что нам позволили провести этот турнир со зрителями, что мы смогли доставить болельщикам определенные эмоции.

Плюс мы показали качественный гандбол, и это тоже приносит огромное удовольствие, – сказала Вяхирева.