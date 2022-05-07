Суд Европейской федерации гандбола оставил в силе отстранение российских команд

Апелляционный суд Европейской федерации гандбола (EHF) отклонил апелляцию Федерации гандбола России ( ) и ЦСКА о приостановлении отстранения российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой организации.

«Апелляционный суд EHF подтвердил предварительные меры, принятые судом EHF, и отклонил ходатайства Федерации гандбола России и клуба ЦСКА о приостановлении действия решения исполкома EHF на время рассмотрения дела.

Апелляционный суд EHF подчеркнул, что решение первой инстанции оставлено в силе, поскольку причины сохранения дисквалификации гораздо важнее, чем продолжение участия российских команд в европейских турнирах.

Решение исполкома EHF остается в силе, а Федерация гандбола России и ее представители по-прежнему отстранены от участия во всех мероприятиях EHF», – заявили в EHF.