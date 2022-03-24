Европейская федерация гандбола оставила в силе решение об отстранении российских команд

Суд Европейской федерации гандбола оставил в силе решение об отстранении российских команд от соревнований под своей эгидой.

Ранее Федерации гандбола России и клуб ЦСКА подали апелляции, рассчитывая на допуск спортсменов к стартам, но они были отклонены.

«Суд EHF принял предварительные меры, отклонив ходатайства Федерации гандбола России и клуба о приостановлении действия решения исполкома EHF на время рассмотрения дела», – заявили в EHF, отметив, что окончательное решение будет вынесено на более позднем этапе разбирательств.

Европейская федерация гандбола отстранила Россию и Беларусь от участия в турнирах под эгидой организации