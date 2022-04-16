Федерация гандбола России подала апелляцию в международную федерацию на отстранение российской сборной

Федерация гандбола России (ФГР) подала апелляцию в Международную федерацию гандбола ( ) на решение отстранить российскую сборную от участия в соревнованиях.

Об этом сообщил генеральный директор ФГР Лев Воронин.

«Мы подали апелляцию сначала в Европейскую федерацию гандбола, потому что, по уставу, нам надо сначала пройти арбитражный суд европейской федерации, только потом мы можем подать в Спортивный арбитражный суд.

Мы ведем работу и с международной федерацией, туда мы тоже подали апелляцию. Все наши спортивные федерации будут бороться до конца», – сказал Воронин.