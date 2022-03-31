Федерация гандбола России подала апелляцию в суд EHF, который не стал отменять решение об отстранении российских команд

Федерация гандбола России (ФГР) подала апелляцию на решение суда Европейской федерации гандбола (EHF).

Ранее EHF оставил в силе решение об отстранении российских команд от соревнований.

«Надеемся, что суд второй инстанции (EHF Court of Appeal) пересмотрит его, и российские сборные с клубами продолжат свои выступления.

Так может получиться, что основное решение первой инстанции может быть вынесено по времени примерно одновременно с решением второй инстанции по обеспечительным мерам.

Мы предпринимаем все меры для защиты прав и интересов наших спортсменов, но, к сожалению, остается только ждать вердикт», – заявил юрист ФГР Максим Гулевич.