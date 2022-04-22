Сергей Шишкарев: «Совместная с КНР заявка на проведение чемпионата мира в 2029 году имеет шансы на успех»

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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев считает, что совместная заявка России и Китая на проведение женского чемпионата мира-2029 имеет шансы на успех.

Глава ФГР также рассказал о проекте Дальневосточной лиги.

«Про Дальневосточную лигу мы уже рассказывали. Она требует более длительной и содержательной подготовки. Если говорить про наше сотрудничество с КНР, то это передача опыта, наших игроков китайским друзьям. Первую часть этой подготовки венчает «Кубок дружбы».

Дальневосточная лига – это интересная инициатива. Потому что у нас гандбол за Уралом не так хорошо развит, как в СССР. Это большая мотивация для наших спортсменов, для тех, кто будет участвовать.

И еще одна инициатива связана с совместной с КНР заявкой на проведение чемпионата мира в 2029 году. Такой заявки еще никогда не было. Это два великих народа, две дружащих между собой нации. Надеюсь, что все дискриминационные меры в отношении нашей страны закончатся. Безусловно, эта заявка имеет шансы на успех.

Последняя часть сотрудничества – это обмен делегациями. Чтобы не только нашим друзьям было интересно сыграть в России, но и нашим ребятам и девчонкам поехать в Китай», – сказал Шишкарев.

Россия и Китай могут подать заявку на проведение женского чемпионата мира по гандболу

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