Гандбольный турнир с участием сборных России, Китая и Беларуси пройдет в апреле в Москве

Турнир с участием сборных России, Беларуси и Китая по гандболу пройдет в апреле в Москве, сообщил президент Федерации гандбола России ( ) .

«Сборы, которые начнутся в конце недели после Кубка России, закончатся проведением турнира 22-23 апреля с участием первой национальной команды, молодежной сборной, сборных Китая и Республики Беларусь.

Это позволит спортсменам вернуть мотивацию, работать с полной отдачей, в рамках этого турнира нужно будет доказывать свою состоятельность», – рассказал Шишкарев.

Рабочее название турнира – «Кубок дружбы и мира».