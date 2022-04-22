Сергей Шишкарев: «Трефилов с удовольствием воспринял идею поработать с китайскими спортсменами. Наши китайские друзья хотят попасть на призовые места на Олимпиаде»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал об открытой тренировке женской сборной Китая, которую провел в Москве российский тренер .

«Китайцы – люди деликатные, сдержанные в своих оценках, они сами себя превзошли в своей деликатности, очень хорошо они отзываются, очень восторженно. Много эпитетов в адрес наших тренеров, в адрес той обстановки, что мы создали для подготовки.

Наши китайские друзья заглянули очень далеко: дайте нам игроков на Азию, дайте нам тренеров, мы хотим попасть на призовые места на Олимпиаде, это классное будущее, такие амбиции достойны уважения.

Это (тренировку китайской команды под руководством Трефилова) придумал я. Я без всяких надуманных эпитетов считаю, что это один из лучших тренеров мира, всех времен и поколений и, наверное, для Евгения Васильевича тренировать иностранных, в частности, китайских спортсменов, не столь нервно, чем сидеть на трибуне и орать на нашу любимую «Кубань» или на игроков сборной, как это было у нас в Токио.

Поэтому ему хочется показать себя, и, когда возникла эта идея, он с удовольствием ее воспринял и даже развил эту идею, что можно ли направить спортсменов на две недели в Краснодар. Главная проблема – логистика, непонятно, как быстро и безопасно доставить туда спортсменов, но эту идею тоже будем обсуждать», – сказал Шишкарев.

Глава ФГР также рассказал о предстоящем гандбольном турнире с участием сборных России, Китая и Беларуси, который пройдет 22-23 апреля в Москве.

«Очень хочется увидеть китайских спортсменок: я не застал их на первой стадии пребывания здесь, непонятна их спортивная форма, квалификация, подготовка. Но есть реакция от тренеров, моей коллеги, от Трефилова, который в полном восторге.

Человека распирает от счастья, от востребованности, он почувствовал себя королем, увидел горящие глаза китайских девочек, которые, открыв рот, слушали, конечно, через переводчика.

Но, по-моему, Трефилова переводить не надо, его язык доходит и понятен всем, думаю, уезжая отсюда, они неплохо будут говорить на гандбольном русском языке. Очень здорово, что турнир состоится. Мы с нетерпением приглашаем вас на этот турнир», – цитирует Шишкарева ТАСС.