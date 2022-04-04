Россия и Китай могут подать заявку на проведение женского чемпионата мира по гандболу

Федерации гандбола России и Китая рассматривают возможность подачи совместной заявки на проведение женского чемпионата мира по гандболу.
Об этом сообщил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев во время встречи с главой Китайской гандбольной ассоциации Ван Тао.
«Мы думаем о подаче совместной заявки на проведение женского чемпионата мира по гандболу в 2029 или 2031 году.
Столь масштабный турнир еще никогда не проводился в столь больших странах, это будет очень интересно.
К тому же президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа уделяет большое внимание развитию гандбола в Китайской Народной Республике», – сказал Шишкарев.