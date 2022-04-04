Россия и Китай могут подать заявку на проведение женского чемпионата мира по гандболу

Федерации гандбола России и Китая рассматривают возможность подачи совместной заявки на проведение женского чемпионата мира по гандболу.

Об этом сообщил глава Федерации гандбола России ( ) во время встречи с главой Китайской гандбольной ассоциации Ван Тао.

«Мы думаем о подаче совместной заявки на проведение женского чемпионата мира по гандболу в 2029 или 2031 году.

Столь масштабный турнир еще никогда не проводился в столь больших странах, это будет очень интересно.

К тому же президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа уделяет большое внимание развитию гандбола в Китайской Народной Республике», – сказал Шишкарев.