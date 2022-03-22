Федерация гандбола России оспорила отстранение сборных и клубов от европейских турниров

Федерация гандбола России (ФГР) подала жалобу в суд гандбола Европейской гандбольной федерации (EHF) на решение об отстранении сборных и клубов от турниров под эгидой организации.

Об этом сообщил член исполкома и юрист ФГР Максим Гулевич.

«Хотел бы сразу дать пояснения относительно процедуры обжалования решений Европейской и Международной федераций гандбола. В отличие от ряда других общероссийских федераций для того, чтобы оспорить то или иное решение, мы должны в первую очередь пройти первые и апелляционные инстанции EHF и IHF, а уже после этого в СAS.

На прошлой неделе ФГР подала жалобу в суд гандбола EHF, в которой мы просим отменить решения исполкома EHF об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях и, соответственно, отменить технические поражения в матчах, которые должны были состояться в марте.

Вместе с жалобой федерацией подано ходатайство о временной – до вынесения основного решения – приостановке действия решений исполкома EHF. Мы считаем, что данные решения исполкома EHF были приняты фактически в ручном режиме и без какого-либо правового обоснования.

Если говорить о сроках, то в данный момент идет процедура назначения членов судебной комиссии, которые будут заниматься этим делом. В самое ближайшее время мы ожидаем принятие решения по обеспечительным мерам, а в первой половине апреля – вынесение основного решения.

Что касается обжалования решения , то в настоящее время мы завершаем процесс подготовки жалобы.

В марте женской национальной сборной предстояло сыграть важнейшие отборочные матчи за право участвовать в чемпионате Европы 2022 года, в апреле должны были состояться еще две игры квалификации, мужская сборная рассчитывала провести стыковые матчи с командой Бельгии за выход на чемпионат мира – 2023.

Ряд российских клубов имели хорошие шансы на участие в плей-офф в различных европейских турнирах, кроме того, молодежные и юниорские сборные лишились возможности участвовать в крупных турнирах.

Безусловно, мы будем до конца отстаивать свою позицию во всех спортивных и судебных инстанциях, дабы восстановить законное право российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях», – рассказал Гулевич.