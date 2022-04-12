Чемпионат мира. Квалификация. Словения сыграет с Сербией, Финляндия – с Хорватией, России засчитано техническое поражение, другие матчи

13 апреля стартует второй квалификационный раунд мужского чемпионата мира по гандболу.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях, команде засчитано техническое поражение.

Чемпионат мира по гандболу

Квалификация

Второй этап

Первые матчи

13 апреля

Россия – Бельгия – техническое поражение

Австрия – Исландия – 19:00

Израиль – Венгрия – 19:00

Финляндия – Хорватия – 19:00

Германия – Фарерские острова – 19:15

Греция – Черногория – 19:15

Словения – Сербия – 21:00

Чехия – Северная Македония – 21:15

14 апреля

Португалия – Нидерланды – 21:00

Вторые матчи

16 апреля

Бельгия – Россия – техническое поражение

Венгрия – Израиль – 18:30

Исландия – Австрия – 19:00

Сербия – Словения – 19:00

Хорватия – Финляндия – 19:00

Фарерские острова – Германия – 21:00

17 апреля

Нидерланды – Португалия – 15:00

Черногория – Греция – 19:00

Северная Македония – Чехия – 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.