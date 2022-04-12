Чемпионат мира. Квалификация. Словения сыграет с Сербией, Финляндия – с Хорватией, России засчитано техническое поражение, другие матчи

13 апреля стартует второй квалификационный раунд мужского чемпионата мира по гандболу.
Сборная России отстранена от участия в соревнованиях, команде засчитано техническое поражение.
Чемпионат мира по гандболу
Квалификация
Второй этап
Первые матчи
13 апреля
Россия – Бельгия – техническое поражение
Австрия – Исландия – 19:00
Израиль – Венгрия – 19:00
Финляндия – Хорватия – 19:00
Германия – Фарерские острова – 19:15
Греция – Черногория – 19:15
Словения – Сербия – 21:00
Чехия – Северная Македония – 21:15
14 апреля
Португалия – Нидерланды – 21:00
Вторые матчи
16 апреля
Бельгия – Россия – техническое поражение
Венгрия – Израиль – 18:30
Исландия – Австрия – 19:00
Сербия – Словения – 19:00
Хорватия – Финляндия – 19:00
Фарерские острова – Германия – 21:00
17 апреля
Нидерланды – Португалия – 15:00
Черногория – Греция – 19:00
Северная Македония – Чехия – 20:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.