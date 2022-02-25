Европейская федерация гандбола отложила отборочные матчи женского чемпионата Европы между сборными России и Польши

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Европейская федерация гандбола (ЕГФ) перенесла на неопределенный срок матчи отборочного турнира женского чемпионата Европы между сборными России и Польши.

Игры должны были пройти 3 марта в Кошалине и 6 марта в Астрахани.

«В рамках соревнований, организованных ЕГФ, национальные команды и клубы из России и Украины должны будут проводить свои домашние матчи на нейтральных площадках до дальнейшего уведомления.

Чтобы защитить целостность соревнований и обеспечить безопасность участвующих команд, игроков и официальных лиц, отборочные матчи женского чемпионата Европы-2022 между Польшей и Россией отложены», – говорится в заявлении ЕГФ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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