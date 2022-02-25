Татьяна Волосожар: «Война – это самое жуткое, что может быть. То, что это происходит в 2022 году – немыслимо»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась о ситуации между Россией и Украиной.

«Я не знаю, что писать. Это тяжело. Много моих родных там. Папа, сестры с семьями, бабушка… Мы пытаемся быть на связи, но не всегда получается. И когда несколько часов нет вестей, а ты знаешь, что они куда-то едут, пытаясь оказаться в безопасности, – это страшно. Очень.

Но мы все, всей семьей стараемся держаться и сохранять спокойствие. Как можем.

Война – это самое жуткое, что может быть. То, что это происходит в 2022 году – немыслимо. Но еще больнее видеть и читать в сети ссоры между обычными людьми, украинцами и россиянами.

Я уверена, что ни один человек в здравом уме не думает, что война – это хорошо. И все люди вокруг меня, независимо от гражданства, в ужасе от происходящего. Мы все сейчас – заложники обстоятельств. И просто ждем и молимся, чтобы все как можно скорее закончилось.

Пожалуйста, берегите друг друга, не ссорьтесь, поддерживайте друг друга. Всем сейчас не просто. В этой ситуации только одна правда: мир – хорошо, война – плохо», – написала Волосожар.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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