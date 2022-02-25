Дмитрий Свищев: «Надеюсь, что удастся отстоять право проведения чемпионата Европы в России. Время есть, думаю, что у нас все получится»

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Глава Федерации керлинга России (ФКР), депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о том, что чемпионат Европы не состоится в Перми.

Турнир с участием мужских и женских команд должен был пройти с 19 по 26 ноября.

«Этот вопрос обсуждаем, письмо получено, ведем переговоры с международной федерацией. Надеюсь, что удастся отстоять право проведения чемпионата Европы в России. У нас есть время, думаю, что у нас все получится», – Свищев.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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