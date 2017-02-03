Олимпиада-2020. Гандбол (жен). Россия уступает Франции после первого тайма, Норвегия встретится с Нидерландами и другие матчи

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Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходят матчи группового этапа женского гандбольного турнира. Россия играет с Францией, Норвегия встретится с Нидерландами.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Гандбол

Женщины

Групповой этап

Группа B

Россия – Франция – 20:22 (идет второй тайм)

Бразилия – Швеция – 10.15

Венгрия – Испания – 13.30

Положение в группе: Швеция – 5 очков (3 матча), Испания – 4 (3), Бразилия – 3 (3), Россия – 3 (3), Франция – 3 (3), Венгрия – 0 (3).

Группа A

Ангола – Япония – 28:25 (15:13)

Черногория – Южная Корея – 28:26 (13:11)

Норвегия – Нидерланды – 15.30

Положение в группе: Нидерланды – 6 (3), Норвегия – 6 (3), Черногория – 4 (4), Южная Корея – 2 (4), Япония – 2 (4),Ангола – 2 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В четвертьфинал выходят по 4 лучшие команды из каждой группы.

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