Олимпиада-2020. Гандбол (жен). Россия играет с Венгрией, Швеция против Франции и другие матчи

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут матчи женского гандбольного турнира. Сборная России встретится с командой Венгрии.

игры-2020

Токио, Япония

Гандбол

Женщины

Групповой этап

Группа B

Венгрия – Россия – 0:0 (идет первый тайм)





Испания – Бразилия – 27:23 (13:13)





Швеция – Франция – 15.30





Положение в группе: Швеция – 4 очка (2 матча), Испания – 4 (3), Бразилия – 3 (3), Франция – 2 (2), Россия – 1 (2), Венгрия – 0 (2).

Группа A

Нидерланды – Ангола – 37:28 (17:25)





Япония – Южная Корея – 24:27 (11:12)





Черногория – Норвегия – 23:35 (13:13)





Положение в группе: Нидерланды – 6 (3), Норвегия – 6 (3), Южная Корея – 2 (3), Япония – 2 (3), Черногория – 2 (3), Ангола – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В четвертьфинал выходят по 4 лучшие команды из каждой группы.

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