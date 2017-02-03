Олимпиада-2020. Гандбол (жен). Россия уступает Швеции шесть мячей после первого тайма

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходят матчи женского гандбольного турнира. Россия играет командой Швеции.
Токио, Япония
Гандбол
Женщины
Групповой этап
Группа B
Швеция – Россия – 15:9 (15:9, идет второй тайм)
Бразилия – Венгрия – 33:27 (17:11)
Франция – Испания – 15.30
Положение в группе: Бразилия – 3 очка (2 матча), Швеция – 2 (1), Франция – 2 (1), Россия – 1 (1), Венгрия – 0 (2), Испания – 0 (1).
Группа A
Япония – Черногория – 29:26 (14:13)
Южная Корея – Нидерланды – 10.15
Ангола – Норвегия – 13.30
Положение в группе: Норвегия – 2 (1), Нидерланды – 2 (1), Черногория – 2 (2), Япония – 2 (2), Ангола – 0 (1), Южная Корея – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В четвертьфинал выходят по 4 лучшие команды из каждой группы.
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