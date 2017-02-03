Олимпиада-2020. Гандбол (жен). Россия уступает Швеции шесть мячей после первого тайма

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Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходят матчи женского гандбольного турнира. Россия играет командой Швеции.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Гандбол

Женщины

Групповой этап

Группа B

Швеция – Россия – 15:9 (15:9, идет второй тайм)

Бразилия – Венгрия – 33:27 (17:11)

Франция – Испания – 15.30

Положение в группе: Бразилия – 3 очка (2 матча), Швеция – 2 (1), Франция – 2 (1),  Россия – 1 (1), Венгрия – 0 (2), Испания – 0 (1). 

Группа A

Япония – Черногория – 29:26 (14:13)

Южная Корея – Нидерланды – 10.15

Ангола – Норвегия – 13.30

Положение в группе: Норвегия – 2 (1), Нидерланды – 2 (1), Черногория – 2 (2), Япония – 2 (2), Ангола – 0 (1), Южная Корея – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В четвертьфинал выходят по 4 лучшие команды из каждой группы.

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