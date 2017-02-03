Олимпиада-2020. Гандбол (жен). Россия обыгрывает Бразилию

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио стартует женский гандбольный турнир. Россия играет с Бразилией, Норвегия встретится с Южной Кореей.

Токио, Япония

Гандбол

Женщины

Групповой этап

Группа B

Россия – Бразилия – 14:11 (идет первый тайм)





Испания – Швеция – 13.30





Венгрия – Франция – 15.30





Турнирное положение: Россия – 0 очков (0 матчей), Бразилия – 0 (0), Испания – 0 (0), Швеция – 0 (0), Венгрия – 0 (0), Франция – 0 (0).

Группа A

Нидерланды – Япония – 32:21 (18:10)





Черногория – Ангола – 8.15





Норвегия – Южная Корея – 10.15





Турнирное положение: Нидерланды – 2 (1), Черногория – 0 (0), Ангола – 0 (0), Норвегия – 0 (0), Южная Корея – 0 (0), Япония – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника