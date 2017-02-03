Олимпиада-2020. Гандбол (жен). Россия обыгрывает Бразилию

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Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио стартует женский гандбольный турнир. Россия играет с Бразилией, Норвегия встретится с Южной Кореей.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Гандбол

Женщины

Групповой этап

Группа B

Россия – Бразилия – 14:11 (идет первый тайм)

Испания – Швеция – 13.30

Венгрия – Франция – 15.30

Турнирное положение: Россия – 0 очков (0 матчей), Бразилия – 0 (0), Испания – 0 (0), Швеция – 0 (0), Венгрия – 0 (0), Франция – 0 (0).

Группа A

Нидерланды – Япония – 32:21 (18:10)

Черногория – Ангола – 8.15

Норвегия – Южная Корея – 10.15

Турнирное положение: Нидерланды – 2 (1), Черногория – 0 (0), Ангола – 0 (0), Норвегия – 0 (0), Южная Корея – 0 (0), Япония – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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