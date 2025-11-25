  • Спортс
Ангелина Мельникова не выступит в составе команды TSV Tittmoning-Chemnitz в финале Бундеслиги. Клуб разорвал с ней контракт

Немецкий клуб разорвал контракт с российской гимнасткой Ангелиной Мельниковой.

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова не выступит в финале Бундеслиги в Германии. По информации РИА Новости, клуб, который представляла спортсменка, разорвал с ней контракт.

Команда Мельниковой TSV Tittmoning-Chemnitz заняла первое место в общем зачете тура Бундеслиги. Российская гимнастка получила золотую майку по итогам тура. Финал с ее участием должен был состояться 29 ноября.

«Я не получила приглашение на финал Бундеслиги. К сожалению, общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидалось организаторами.

Я благодарна клубу TSV Tittmoning-Chemnitz за возможность участия в полуфинале, и, главное, за уважительное и доброе отношение ко мне. В Германии я получила очень много поддержки от зрителей, спортсменов, тренеров и судей.

Спортивная арена – это место, где спортсмены встречаются друг с другом и показывают на что они способны в своем любимом деле. Именно спорт дает возможность продемонстрировать результаты своего труда и спортивного мастерства.

Каждый человек заслуживает равные возможности во всех сферах жизни, и каждый спортсмен достоин на равных соревноваться на спортивной арене и исполнять свои мечты.

Верю и надеюсь, что ситуация в скором времени наладится и каждый спортсмен сможет беспрепятственно заниматься своим любимым делом», – написала Мельникова в телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Мельниковой
