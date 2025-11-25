Духно о юниорском чемпионате мира: «Отношение со стороны других гимнастов было хорошим, все были дружелюбные, поздравляли меня»

Гимнаст Арсений Духно: соперники хорошо относились ко мне на чемпионате мира.

Российский гимнаст Арсений Духно рассказал, что не сталкивался с недоброжелательным отношением других гимнастов во время юниорского чемпионата мира в Маниле.

Россиянин, выступавший в нейтральном статусе, победил в многоборье и в опорном прыжке. Также он стал четвертым в вольных упражнениях и на коне, пятым – в упражнениях на кольцах.

«Отношение ко мне со стороны других гимнастов было хорошим, все были дружелюбные, здоровались со мной, все поздравляли потом. Не было такого, что кто-то негативно ко мне относился. Понимали ли они изначально, на что я реально способен? Кто-то знал, а кто-то и нет.

Во время соревнований я никуда не хожу гулять, поэтому мне сложно поделиться своими впечатлениями от Филиппин», – сказал Духно.