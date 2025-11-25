  • Спортс
  Спортивная гимнастика. Кубок Воронина. Листунова, Маринов, Рощина, Заика, Куляк одержали победы, другие результаты
Спортивная гимнастика. Кубок Воронина. Листунова, Маринов, Рощина, Заика, Куляк одержали победы, другие результаты

Гимнасты Листунова, Куляк и Маринов одержали победы на Кубке Воронина.

25 ноября в Москве завершился Кубок Воронина по спортивной гимнастике.

Спортивная гимнастика

Кубок Воронина

Москва

Мужчины

Опорный прыжок

1. Алексей Усачев (Россия) – 13,833

2. Артур Давтян (Армения) – 13,650

3. Даниэл Маринов (Россия) – 13,183

Вольные упражнения

1. Иван Куляк (Россия) – 13,400

2. Артур Давтян (Армения) – 13,100

3. Богдан Ильинков (Беларусь) – 12,800

Конь

1. Нариман Курбанов (Казахстан) – 15,033

2. Ранель Сафиуллин (Россия) – 13,966

3. Савелий Съедин (Россия) – 13,600

Кольца 

1. Илья Заика (Россия) – 14,133

2. Артур Давтян (Армения) – 13,733

3. Алексей Ростов (Россия) – 13,033

Параллельные брусья

1. Даниэл Маринов (Россия) – 14,633

2. Иван Куляк (Россия) – 14,100

3. Артур Давтян (Армения) – 13,233

Перекладина 

1. Сергей Найдин (Россия) – 14,100

2. Савелий Съедин (Россия) – 13,833

3. Богдан Ильинков (Беларусь) – 13,066

Женщины

Опорный прыжок

1. Елизавета Ус (Россия) – 13,017

2. Эвелина Ежова (Казахстан) – 12,716

3. Людмила Рощина (Россия) – 12,499

Брусья

1. Виктория Листунова (Россия) – 14,766

2. Людмила Рощина (Россия) – 14,066

3. Ульяна Кузьменкова (Беларусь) – 12,733

Бревно

1. Екатерина Андреева (Россия) – 13,400

2. Анастасия Сманцер (Беларусь) – 13,233

3. Людмила Рощина (Россия) – 12,200

Вольные упражнения

1. Людмила Рощина (Россия) – 13,466

2. Эвелина Ежова (Казахстан) – 12,700

3. Ульяна Кузьменкова (Беларусь) – 12,466

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАртур Давтян
Иван Куляк
Виктория Листунова
Людмила Рощина
logoсборная России по спортивной гимнастике
logoсборная Беларуси жен
спортивная гимнастика
Кубок имени Воронина
результаты
Савелий Съедин
сборная Армении
logoсборная Казахстана жен
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Елизавета Ус
Алексей Ростов
Илья Заика
Екатерина Андреева
Сергей Найдин
