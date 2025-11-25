Спортивная гимнастика. Кубок Воронина. Листунова, Маринов, Рощина, Заика, Куляк одержали победы, другие результаты
25 ноября в Москве завершился Кубок Воронина по спортивной гимнастике.
Спортивная гимнастика
Кубок Воронина
Москва
Мужчины
Опорный прыжок
1. Алексей Усачев (Россия) – 13,833
2. Артур Давтян (Армения) – 13,650
3. Даниэл Маринов (Россия) – 13,183
Вольные упражнения
1. Иван Куляк (Россия) – 13,400
2. Артур Давтян (Армения) – 13,100
3. Богдан Ильинков (Беларусь) – 12,800
Конь
1. Нариман Курбанов (Казахстан) – 15,033
2. Ранель Сафиуллин (Россия) – 13,966
3. Савелий Съедин (Россия) – 13,600
Кольца
1. Илья Заика (Россия) – 14,133
2. Артур Давтян (Армения) – 13,733
3. Алексей Ростов (Россия) – 13,033
Параллельные брусья
1. Даниэл Маринов (Россия) – 14,633
2. Иван Куляк (Россия) – 14,100
3. Артур Давтян (Армения) – 13,233
Перекладина
1. Сергей Найдин (Россия) – 14,100
2. Савелий Съедин (Россия) – 13,833
3. Богдан Ильинков (Беларусь) – 13,066
Женщины
Опорный прыжок
1. Елизавета Ус (Россия) – 13,017
2. Эвелина Ежова (Казахстан) – 12,716
3. Людмила Рощина (Россия) – 12,499
Брусья
1. Виктория Листунова (Россия) – 14,766
2. Людмила Рощина (Россия) – 14,066
3. Ульяна Кузьменкова (Беларусь) – 12,733
Бревно
1. Екатерина Андреева (Россия) – 13,400
2. Анастасия Сманцер (Беларусь) – 13,233
3. Людмила Рощина (Россия) – 12,200
Вольные упражнения
1. Людмила Рощина (Россия) – 13,466
2. Эвелина Ежова (Казахстан) – 12,700
3. Ульяна Кузьменкова (Беларусь) – 12,466