Родионенко об отмене выступления Мельниковой в Бундеслиге: «Изначально был протест украинской федерации. Вмешалась чистая политика»

Родионенко: против участия Мельниковой в Бундеслиге выступала Украина.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, почему Ангелина Мельникова не выступит в финале Бундеслиги. 

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова не выступит в финале Бундеслиги в Германии. По информации РИА Новости, клуб, который представляла спортсменка, разорвал с ней контракт.

— Мельникова сообщила, что не выступит на финале Бундеслиги за клуб Хемница, указав как причину «политические дискуссии». Вы знали об этом?

— Знали. История там следующая: изначально был протест Украинской федерации гимнастики, еще до того этапа, на котором она выступила и выиграла. Но затем ей принесли извинения и сказали, что в финале она выступить не сможет. Ну как это можно комментировать? Это политические дела.

— Где сейчас находится Ангелина?

— На сборе, на базе «Озеро Круглое». Она вернулась, она страшно возмущена, расстроена, она не ожидала, что к ней так отнесутся, хотя мы ее убеждали, что она должна была быть к подобному готова. Германия же решила пригласить ее сама. Это клубы. Но получилась история, когда одна страна возмущена. Они обратились повторно, видимо, уже на другом уровне принятия решения, и вмешалась чистая политика. И Ангелина пострадала, — сказала Родионенко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
