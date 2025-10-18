0

Международная федерация гимнастики с февраля 2024 года присвоила нейтральный статус 187 россиянам

FIG, начиная с февраля 2024 года, присвоила нейтральный статус 187 россиянам.

Нейтральный статус получили 93 спортсмена (36 – прыжки на батуте, 32 – художественная гимнастика, 18 – спортивная гимнастика, 7 – спортивная аэробика) и 94 представителя персонала (47 – художественная гимнастика, 27 – спортивная гимнастика, 17 – прыжки на батуте, 3 – спортивная аэробика).

В октябре 2025 года нейтральный статус был выдан 20 спортсменам и 13 представителям персонала. 

Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским атлетам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года – без флага и гимна, а также при условии получения специального допуска. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России (художественная гимнастика)
сборная России жен (прыжки на батуте)
logoсборная России по спортивной гимнастике
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
ТАСС
FIG
спортивная гимнастика
Прыжки на батуте
художественная гимнастика
