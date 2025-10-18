Международная федерация гимнастики с февраля 2024 года присвоила нейтральный статус 187 россиянам

FIG, начиная с февраля 2024 года, присвоила нейтральный статус 187 россиянам.

Нейтральный статус получили 93 спортсмена (36 – прыжки на батуте, 32 – художественная гимнастика, 18 – спортивная гимнастика, 7 – спортивная аэробика) и 94 представителя персонала (47 – художественная гимнастика, 27 – спортивная гимнастика, 17 – прыжки на батуте, 3 – спортивная аэробика).

В октябре 2025 года нейтральный статус был выдан 20 спортсменам и 13 представителям персонала.

Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским атлетам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года – без флага и гимна, а также при условии получения специального допуска.